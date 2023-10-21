تفاصيل عن حياة الشهيد اللواء ركن أيوب عبدالقادر

الشهيد/ اللواء أيوب عبدالقادر عند اندلاع الأحداث تحرك بمتحرك من سنجة وانضمت له بعض القوات من مدني إلى أن وصل سلاح المدرعات في الخرطوم، لكنه قتل إثر قصف مدفعي على سلاح المدرعات. تعرف على بعض تفاصيل حياة اللواء ركن أيوب عبد القادر: الجزيرة – السودان

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