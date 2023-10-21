ضبط مخدرات ومسروقات وعقاقير طبية وخمور بلدية بقبقبة بابي حمد

عقاقير - أدوية - صيدلة نفذت شرطة محلية أبوحمد “قسم شرطة قبقبة” حملة منعية كبرى بقيادة ضابط وإشراف العقيد شرطة دكتور كمال التاج مدير شرطة المحلية . وذلك في إطار إنفاذ موجهات رئاسة شرطة الولاية بمكافحة الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون. وإستهدفت الحملة عدة مواقع بمنطقة قبقبة وأسفرت عن ضبط 454 صندوق حبوب منع حمل بأنواع مختلفة بلغت في جملتها حوالي 5000 حبة وكميات أخرى من الأدوية كما تم ضبط 5 رأس بنقو وكميات كبيرة من الخمور محلية الصنع. ونجحت الحملة في ضبط أحد أخطر معتادي جرائم السرقة وضبط بحوزته مسروقات تعود لإحدى شركات التعدين الأجنبية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 38 من قانون الصيدلة والسموم والمادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد 79/174 من القانون الجنائي بقسم شرطة قبقبة توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة. سونا

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