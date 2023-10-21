تواصلت أعمال نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين المتأثرين من الحرب بإشراف مباشر من والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة. و شهد مقر توزيع الاعانات حركة نشطة لشحن السلات المخصصة لمحلية كرري حسب الوحدات الادارية المدرجة في برنامج التوزيع الذي اعدته اللجان المشتركة بين المحلية ومفوض العون الإنساني الشئون الاجتماعية ولجان الاحياء. وتم تخصيص الدفعة الأولى من النداء وقدرها (10) ألف سلة للفئات الأكثر حوجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأت عمليات التوزيع بمربعات منطقة الفتح بعد ان قامت اللجان المحلية هناك بتحديد الفئات المستهدفة. وجدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان مناشدته للخيرين والمنظمات الوطنية للإسهام في نداء الخرطوم حتى تتمكن الولاية من الوصول لكافة المواطنين المتواجدين في المناطق الآمنة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تواصل أعمال “نداء الخرطوم” لإغاثة المحتاجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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