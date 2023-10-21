بالصور.. جمعية تنظيم الأسرة تحتفل باكتوبر الوردي بمدني

شرف الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة صباح اليوم بمركز إيواء المكفوفين بحي بانت بمدني إحتفال الجمعية السودانية لتنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية الجزيرة (SFPA) بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني والكشافة السودانية وإتحاد المكفوفين القومي بإكتوبر الوردي الذي جاء تحت شعار: (نحو حياة أفضل) . ورحب الأستاذ مأمون عمر موسي باسم الجمعية بشركاء الإحتفال من المنظمات الخيرية، ولفت إلى أن الإحتفال بإكتوبر الوردي يصادف الإحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء مشيرا لمعاناة المكفوفين وضرورة الإهتمام بهم كشريحة مهمة في المجتمع . من جانبه هنأ الوزير المكفوفين باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي تزامن مع أكتوبر الوردي وقال إننا موعودون بجلاء المرتزقة وإنتصار القوات المسلحة السودانية على التمرد ليحتفل المكفوفين العام القادم بيوم العصا بدارهم بالخرطوم بعد حسم معركة الشرف والكرامة التي يقودها الأشاوس. هذا وقد إشتمل برنامج الإحتفال على محاضرة علمية عن سرطان الثدي وإنتشار المرض وأهمية الإكتشاف المبكر وكيفية الإصابة والأعراض كما قدمت خلال البرنامج فقرات ثقافية متنوعة وأغاني وطنية. سونا

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