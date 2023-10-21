السيتي يفلت من كمين برايتون إلى صدارة البريميرليج

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب على ضيفه برايتون (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.
وسجل ثنائية السيتي جوليان ألفاريز (7) وإيرلينج هالاند (19)، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد أنسو فاتي (73).
بتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.
كووورة
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