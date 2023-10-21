نيوكاسل يمزق شباك كريستال بالاس برباعية

عاد نيوكاسل لسكة الانتصارات في البريميرليج، بفوزه المستحق على كريستال بالاس برباعية نظيفة على ملعب (سانت جيمس بارك).

وبعد أن تعادل بهدفين في الجولة الماضية أمام وست هام، عاد “الماجبيس” لسكة الانتصارات، بتحقيق الفوز الخامس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة يرتقي بها مؤقتا للمركز الخامس.بينما سقط “النسور” في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، الثالثة في الموسم، ويبقى رصيدهم عند 12 نقطة في المركز الـ11 بشكل مؤقت.وخيم التعادل الإيجابي بهدفين على اللقاء الذي استضاف فيه نوتنجهام فورست الصاعد حديثا، لوتون تاون، على ملعب (سيتي جراوند)، ليفشل في تحقيق أي انتصار للجولة الخامسة تواليا، ويكتفي بنقطة جعلت رصيده 10 نقاط في المركز الـ15.

بينما رفع لوتون تاون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ17.

وعمّق برينتفورد جراح بيرنلي بخسارة جديدة، هذه المرة بثلاثية نظيفة على ملعب (برينتفورد ستاديوم)، ليزيد رصيده إلى 10 نقاط يرتقي بها للمركز الـ14.

فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ18، بعد أن ذاق مرارة الخسارة الثانية تواليا، السابعة هذا الموسم.

من جانبه، عاد وولفرهامبتون من عقر دار بورنموث بانتصار قاتل وبشق الأنفس (1-2)، ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز الـ12 مؤقتا.

أما بورنموث فتلقى خسارته الرابعة على التوالي، السادسة في الموسم، ليبقى قابعا في المركز الـ19 وقبل الأخير، بثلاث نقاط.

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