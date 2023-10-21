تعادل مثير بين تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

قلب آرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل مثير بنتيجة (2-2) أمام مضيفه تشيلسي، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية تشيلسي كول بالمر (15) وميخايلو مودريك (48)، بينما سجل ثنائية آرسنال ديكلان رايس (77) ولياندرو تروسارد (84).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، كما رفع آرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني.

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