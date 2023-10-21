ريال مدريد يخطف تعادلا صعبا من أنياب إشبيلية

حقق ريال مدريد تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1) خلال مواجهة إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.
وسجل لريال مدريد كارفاخال في الدقيقة 78، بينما سجل لإشبيلية دافيد ألابا (هدف عكسي) في الدقيقة 74.
وبهذا التعادل يعتلي ريال مدريد قمة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، بينما إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.
وكان إشبيلية الأكثر خطورة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليخرج الميرنجي بتعادل ثمين قبل الكلاسيكو.
كووورة
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