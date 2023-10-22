شاهد بالفيديو كباشي من داخل قاعدة وادي سيدنا في أمدرمان: أبشركم بأن النصر قادم وقريب

في ظهور مثير بعد خروجه من وسط الخرطوم، قام نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بزيارة تفقدية لقاعدة وادي سيدنا بأم درمان.

وقال كباشي بأنه خرج لتفقد الأحوال في عدة مناطق وذلك امتداداً لزيارات القائد العام التي افتتحها أيضاً بكرري في أمدرمان.

وترحم كباشي على شهداء معركة الكرامة في السودان، وقال بحسب رصد محرر “أخبار الخليج 365”: طالما نحن على الحق فإن النصر قادم لا محالة، ومنطقة كرري عصية وستظل عصية على التمرد .. كرري دي تاريخ. وأكد نائب القائد العام “كباشي” بأن وضعهم في الجيش والقيادة الحربية في كل يوم أفضل.

ووجه كباشي رسالة للشعب السوداني قائلاً: نحييكم على وقفتكم معنا رغم ما حدث لكم من فقد وانتهاكات ونقول لكم كلو برجع بإذن الله، وسندحر التمرد في كل شبر من هذا البلد.

شاهد بالفيديو شمس الدين كباشي في وادي سيدنا بأمدرمان على الجزيرة – السودان:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”