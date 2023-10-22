قالت الخارجية السودانية بأنه تم إيقاف العمل بمحطة مياه المنارة مؤقتاً لقياس أثر السموم على المياه وذلك بعد تعرضها للقصف من مليشيا الدعم السريع المتمردة. واضافت الخارجية بأن محطة مياه المنارة تعد من المحطات الرئيسية في منطقة أم درمان خاصة محافظة كرري ويؤدي توقفها لتعريض كل المحافظة للعطش. وأظهر فيديو متداول بثه ناشطون يظهر قصف قوات الدعم السريع بـ 13 دانة سقطت منها 8 دانات داخل حوض تنقية المياه مما أدى لإيقاف العمل بالمحطة، بحسب الجزيرة – السودان. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو سقوط قذائف على محطة مياه المنارة في أمدرمان وإيقاف العمل لحين فحص نسبة السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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