كباشي إلى بورتسودان و“البل” مستمر بقيادة الأسد الهصور

السادة/ وزير الدفاع الفريق ياسين ابراهيم ياسين .. وعضو مجلس السيادة فريق اول شمس الدين كباشي وصلوا الى قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال ام درمان.. وفي طريقهم الى العاصمة الإدارية المؤقتة في “بورتسودان”، لمباشرة مهام الدولة. مناصب وزير الدفاع ومجلس السيادة سياسية وليست عسكرية .. “البل” مستمر بقيادة الأسد الهصور ، مرعب المرتزقة، رئيس اركان القوات المسلحة، فريق اول ركن محمد عثمان الحسين وأركان حربه .. ارجو الراجيكم يا جنجويد .. الإعلامية/ رشان اوشي

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