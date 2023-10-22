صن داونز يقهر “منافس الهلال السوداني” بيترو أتلتيكو في الدوري الأفريقي

قطع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي خطوة واسعة نحو التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، بفوزه خارج ملعبه على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي (2-0)، يوم السبت، في ذهاب ربع النهائي.

تقدم صن داونز عن طريق لاعبه مارسيلو آليندي في الدقيقة 67، قبل أن يحرز تابيلو ماسيكو الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وأصبح صن داونز بقيادة مدربه رولاني موكوينا، على بعد خطوة من التأهل إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بجنوب أفريقيا.

ويلعب صن داونز حال تأهله إلى نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، علما بأن موقعة الذهاب انتهت بالتعادل (2-2) في تنزانيا.

وينافس بيترو أتلتيكو الأنجولي فريق الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا، حيث يقعان في مجموعة واحدة مع الترجي والنجم الساحلي من تونس.

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