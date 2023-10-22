مانشستر يونايتد يعبر شيفيلد بهدفين لهدف

أضاف مانشستر يونايتد 3 نقاط جديدة لرصيده بعد أن عاد بفوز بشق الأنفس من عقر دار شيفيلد يونايتد بنتيجة (1-2) اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب برامول لين، انتهت ال45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث كان اليونايتد هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 28 بمعرفة لاعب الوسط الشاب سكوت ماكتوميني.

ولكن رد أصحاب الأرض بشكل سريع بعد 6 دقائق من ركلة جزاء سجلها المهاجم الاسكتلندي أوليفر ماكبيرني.وفي الدقيقة 77، سجل البرتغالي ديوجو دالوت هدف تقدم الضيوف من جديد، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في البريميرليج.

وبانتصاره الثاني على التوالي، الخامس هذا الموسم، يضرب الشياطين الحمر أكثر من عصفور، حيث أن الفريق ثأر لخسارته في عقر داره أمام شيفيلد في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي بنفس النتيجة.

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