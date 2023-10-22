رونالدو: سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مستقبله مع النصر، وذلك عقب مواجهة ضمك (2-1)، بالدوري السعودي.وسجل كريستيانو الهدف الثاني لفريقه من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 57.

وقال كريستيانو في تصريحات للناقل الرسمي بعد المباراة: “بالتأكيد سألعب في النصر هذا العام والعام المقبل، وبعدها سأستمع لما يقوله لي جسدي”.

وتابع: “أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي، والأجواء اليوم في الملعب رائعة”.

وكان مصدر بالنصر قد صرح لكووورة في وقت سابق، بأن “إدارة العالمي بدأت فعليا في تجهيز عرض جديد للدون”.

وتعاقد النصر مع رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد إلى صيف 2025.

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