محرز يسجل الثالث.. أهلي جدة يفوز على الوحدة

صعد الأهلي إلى المركز الرابع بدوري روشن السعودي، وذلك عقب فوزه على ضيفه الوحدة (3-1)، السبت على ملعب عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.وتقدم الأهلي عن طريق آلان سانت ماكسيمان بالدقيقة (45+3)، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة (51).
وفي الدقيقة (68) سجل البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يكمل النجم الجزائري رياض محرز الثلاثية في الدقيقة (84).وفي الدقيقة (90+1) أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لعلاء حجي (لاعب الوحدة)، ثم سيطر الأهلي على ما تبقى من الوقت وفاز (3-1).
كووورة
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