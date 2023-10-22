تفاصيل اجتماع الاتحاد الأوروبي بوفد من الكتلة الديمقراطية، الحركة الشعبية عقار وتجمع قوى تحرير السودان

مالك عقار بدعوة من الاتحاد الأوربي وفي اطار المساعي الدولية والاقليمية الرامية لوقف الحرب والإعداد للحوار السوداني السوداني لمعالجة جذور الأزمة السودانية انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ اجتماع مهم ضم قيادات الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار وتجمع قوي التحرير السودان والتنظيمات المدنية والمرأة، ترأس وفد الاتحاد الاوربي السيدة أنيتا ويبر بحضور السادة سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبحضور ومشاركة ممثل وزارة الخارجية المصرية. تقدم الوفد بالشكر لممثلي الاتحاد الاوربي على حرصهم وسعيهم لمساندة السودانيات والسودانيين لوقف الحرب، واشاد المجتمعون بدول الجوار واستضافتهم للسودانيين الفارين من جحيم الحرب ومبادرتهم لايقاف الحرب وخصوا بالشكر جمهورية مصر العربية وقيادتها لاستضافة الاجتماع ولوقوفها مع الشعب السوداني. أكد الحضور على أهمية تعزيز جهود اغاثة المتضررين من الحرب. تناول الاجتماع مبادرة الاتحاد الافريقي ولقاءات الاتحاد الافريقي مع المكونات السياسية في القاهرة خلال الفترة الماضية، استعرضت القوى السياسية والمدنية رؤيتها للحل السياسي للازمة السودانية مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود و المبادرات الدولية والإقليمية وتوحيد الرؤى والاتفاق حول القضايا الاجرائية والفنية، تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الازمة الانسانية لفتح الطريق وتهيئة الاجواء للحوار السوداني السوداني الذي يفضي الى تحول ديمقراطي حقيقي وبناء دولة المواطنة المتساوية ، مؤكدين على ضرورة التواصل مع الجميع. اعلام الوفد – القاهرة

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