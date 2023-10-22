بداية المرحلة الثانية لتأهيل الطرق بمحلية الليري بجنوب كردفان

بدأت محلية الليرى التابعة لولاية جنوب كردفان المنطقة الشرقية في تدشين المرحلة الثانية لتأهيل وصيانة خمسة كباري وخمسة مزلقانات لربط المحلية بريصفاتها تالودي وقدير وأبوجبيهة. واشار الاستاذ صديق بابكر رحال المدير التنفيذي لمحلية الليري ان المواطن ظل يعاني بسبب هطول الامطار الغزيرة التي تؤدى الى قطع المحلية من بقية المحليات عند منطقة مريضان على حدود محلية الليري مع تالودي وام برمة وخور السقط، مؤكدا الاستمرارية في تكثيف الجهود لتسهيل الحركة الطبيعية للمواطن. وعلى صعيد متصل شرف المدير التنفيذي للمحلية اليوم المفتوح بمناسبة تدشين المرحلة الثانية بفاوة العريان بمشاركة واسعة من الإدارات الاهلية والشباب والمرأة واعيان مجتمع محلية الليري. سونا

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