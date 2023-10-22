بالفيديو.. حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام وأحمد موسى يحذر من هذا الأمر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تردد حول وجود خلاف داخل قمة القاهرة للسلام ومغادرة أمير قطر غير صحيح، ولكن قطر كانت حاضرة بقوة، وأمير قطر لبى الدعوة وحضر، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي تبث الفتن دون وجود أي معلومات.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى القيادة السياسية على اهتمامها الكبير بالقضية الفلسطينية، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي لانعقاد قمة القاهرة للسلام لبحث سبل حل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قمة القاهرة للسلام شهدت مشاركة كبيرة من قادة وزعماء دول العالم في وقت وجيز، معقبًا: «القمة شهدت العديد من الفعاليات والأحداث».

وأضاف أحمد موسى، أن هناك تباينا في وجهات النظر بين موقف الجانب العربي والغربي بشأن علاج القضية الفلسطينية، حيث يريد الجانب الغربي إدانة حركة حماس فقط ودون إدانة قوات الاحتلال، ولكن الدول العربية جميعها بجانب دول أفريقيا رفضوا هذا الأمر.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الجانب الغربي يريد وصف حماس بحركة إرهابية، وهذا الأمر تم رفضه من الدول العربية والأفريقية، ومعقبًا: «هناك فرق بين الأعمال الإرهابية وحركات المقاومة».

صدى البلد