نسرين طافش بطلة أمام أحمد الفيشاوي في فيلم «السيستم»

نسرين طافش تستعد الفنانة نسرين طافش لإستئناف تصوير، أحدث أعمالها الفنية فيلم «السيستم»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يجمعها به لأول مرة. فيلم «السيسم» لـ نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت. كما تنتظر حاليا الفنانة نسرين طافش عرض فيلمها الجديد «في القلب» عبر إحدى المنصات الشهيرة، والعمل من بطولة كلا من: خالد سليم، محمد عز، توني ماهر ومنة فضالي، وآخرون. المصري اليوم

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