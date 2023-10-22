والي الجزيرة يشرف فعالية نصرة القوات المسلحة بمدني

شرف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف مساء أمس بميدان النهضة بمدني، فعالية مناصرة القوات المسلحة التى نظمها مجلس الشباب السوداني بحضور أعضاء حكومة الولاية وقائد الفرقة الاولى مشاة ومدير الشرطة، حيث إشتملت الفعالية على عرض مسرحي واوبريت وأغاني وطنية . من جانبه أعلن الأستاذ علي السواحلي رئيس مجلس الشباب السوداني أن الفعالية تأتي ضمن مبادرة المجلس لنصرة القوات المسلحة السودانية في حرب الكرامة ضد المتمردين، وأشار إلى أن البرنامج يمتد ليشمل زيارات للجرحى ومعسكرات الإستنفار. وقال إن مجلس الشباب السوداني يتبنى القضايا الوطنية ومناصرة القوات المسلحة مؤكداً أن الجيش صمام أمان السودان وحامي الوطن ودعا الشباب لتقدم الصفوف والوقوف مع القوات المسلحة فى خندق واحد. سونا

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