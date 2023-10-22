نهاية مأساوية لشخص تدخل لفض مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المتوفى بدائرة المركز شاهد (نجار ، وعاطل “مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا من بين “إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة ، قتل”) حال تشاجرهما لخلافات بينهما ولدى تدخل المتوفى للفض بينهما قام العاطل بإخراج طبنجة كانت بحوزته وأطلق عيار نارى تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهما وبرفقتهما (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 6 قضايا ما بين “مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه”) وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 طبنجة – 14 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد