نفخه بكمبروسر هواء.. عامل ينهي حياة آخر!

واقعة مأساوية شهدتها الجيزة، وبالتحديد مدينة الحوامدية في الجنوب، حيث قام عامل بالإعتداء على آخر «من ذوي الإحتياجات الخاصة»، ونفخه بـ كمبروسر هواء حتى لقى مصرعه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام، تضمنت استقبال جثة عامل من ذوي الإحتياجات الخاصة ووجود شبهة جنائية في الواقعة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وصول عامل من ذوي الإحتياجات الخاصة يرتدي كامل ملابسه إلى المستشفى جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبينت التحريات الأمنية التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، قام بوضع خرطوم كمبروسر الهواء في المجني عليه ونفخه، حيث تبين إصابة المجني عليه بـ نزيف حاد واسترواح هوائي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

صدى البلد