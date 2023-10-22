حكاية فتاة مع الترزي.. دخل وقاليها هصلحلك البنطلون ببلاش! “فتح السوستة”

داخل محل الخياطة بغرفة البروفة كانت قصة تفاصيل فتاة التجمع، التي ذهبت إلى الترزي تطلب منه تعديل وإصلاح بنطلون خاص بها، إلا أن الترزي ارتكب أفعال مخلة وخارجة معهامما استدعاها لطلب الإغاثة من إحدى قريباتها التي حضرت إليها وأنقذتها من الترزي، وقررت المحكمة في النهاية معاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات لإتهامه بالإعتداء على الفتاة.

سردت فتاة التجمع «آلاء م» خلال تحقيقات النيابة العامة التفاصيل الكاملة للواقعة، وقررت أنها ذهبت إلى محل الخياطة الخاص بالترزي المتهم، قاصدة إجراء بعض التعديلات والإصلاحات في بنطلون خاص بها، وما أن دلفت إلى المحل حتى طلب منها الترزي الدخول إلى غرفة البروفة لرفع بعض المقاسات الخاصة بالبنطلون.

وقالت فتاة التجمع في أقوالها، حينما دخلت إلى غرفة البروفة وقمت بتغيير البنطلون، فوجئت بالترزي يدخل خلفي إلى الغرفة ويقوم بإغلاق الستارة، ثم قام بفتح سوستة الجاكيت الخاصة بي، وظل ينظر إلى جسدي حتى شعر بدخول أحد الزبائن إلى المحل ففر هاربا من الغرفة فأعتقدت أني نجوت منها، وقمت بالإتصال بإحدى الأقارب التي لديها علاقة بإحدى السيدات التي تمتلك محل كوافير بالقرب من محل الترزي، وطلبت منها الذهاب للفتاة بعد إخطارها بما حدث من الترزي.

وتابعت فتاة التجمع في أقوالها خلال التحقيقات، أن الترزي عاد إليها في غرفة البروفة من جديد، ووضع يده على فمها، وطلب منها حسر بنطالها، ثم طلب منها عدم إخبار أحد بما يحدث وعدم فضح أمره مقابل تعديل وإصلاح البنطلون بدون مقابل، إلا أن الفتاة الثانية كانت قد حضرت إليها في هذا الوقت، وقامت بالنداء عليها فخرج الترزي من الغرفة وخرجت الفتاة المجني عليها بعده ثم قامت بإبلاغ الشرطة.

وقالت الفتاة الثانية التي اتصلت بها فتاة التجمع وطلبت منها الحضور إلى محل الخياطة في التحقيقات، أنها تلقت إتصالا من عميلة لديها «قريبة فتاة التجمع» المجني عليها، وطلبت منها الذهاب إلى محل الترزي القريب منها وأخبرتها بما حدث منه داخل غرفة البروفة، وتوجهت السيدة بالفعل إلى المحل وقامت بالنداء على الفتاة إلا أنها لم ترد، وفوجئت بالترزي يخرج من غرفة البروفة ووجه أحمر ويتصبب عرقا، وخلفه الفتاة ومعالم الخوف على وجهها ثم قاموا بالاتصال بالشرطة التي حضرت والقت القبض على الترزي.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت شهادة معاون مباحث قسم التجمع الأول صحة الواقعة، وذلك من خلال التحريات التي أجراها والتي أكدت قيام الترزي بالإعتداء على فتاة التجمع داخل غرفة البروفة بعدما حضرت إليه وطلبت منه إجراء تعديلات على بنطال خاص بها، إلا أنه دخل إليها البروفة وقام بالإعتداء عليها وطلب منها حسر بنطالها عنها مقابل أن يقوم بإجراء الإصلاح والتعديل عليه بدون مقابل في حالة عدم فضح أمره.

وعقب إنتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة الترزي المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه من إتهامات الإعتداء على فتاة التجمع، حيث كشف أمر الإحالة إتهام النيابة للمتهم أحمد ج لأنه بدائرة قسم التجمع الأول قام بالإعتداء على الفتاة آلاء م بأن طلب منها الدخول إلى غرفة القياس في محل الخياطة مكان عمله وما أن اختلى بها حتى لامس جسدها، وطلب منها خلع بنطالها، ونظرت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة جلسات محاكمة المتهم وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

صدى البلد