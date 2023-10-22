الإدارة العامة للمرور تدشن عملها بنهر النيل

احتفلت ولاية نهر النيل اليوم بمدينة عطبرة بتدشين عمل الإدارة العامة للمرور بمبنى المرور الجديد شرق الميناء البري.

وشرف الإحتفال والي الولاية محمد البدوي عبد الماجد والفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم مساعد المدير العام للشئون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي بالإضافة لأعضاء حكومة الولاية وأعضاء اللجنة الأمنية وقيادات العمل الشرطي المتواجدين بالولاية وسط حضور كبير لقيادات الأجهزة التنفيذية ورموز المجتمع المدني.

وأعرب والي الولاية عن ترحيبه بالإدارة العامة للمرور ومديرها ومنسوبيها مبديا تطلعه للتعاون البناء من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وبشر بالنصر المؤزر للقوات المسلحة في معركة الكرامة داعيا الجميع للتلاحم وتضافر الجهود من أجل إعادة الإعمار وتلافي آثار العدوان الغاشم.

وحيا الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم مشرف القطاع الشمالي حيا ولاية نهر النيل حكومة ومواطنين مشيرا إلى مجهودات الولاية الملموسة في إيواء الوافدين ودعم قوات الشرطة مبديا إستعداده لتقديم كافة التسهيلات والمعينات لإنتظام عمل شرطة الولاية والإدارات العامة التي انتقلت إليها .

فيما أشار اللواء شرطة حقوقي دكتور سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن إنتقال الإدارة العامة للمرور إلى ولاية نهر النيل هو تكريم لحكومة الولاية وإنسانها على الدعم والإسناد المتواصلين للشرطة وبرامجها وأشار إلى نجاح تجربة لا مركزية ترخيص المركبات وضرورة تعميمها بما يخدم المواطنين.

من جهته رحب اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية بإنتقال الإدارة العامة للمرور لعطبرة إلى جانب عدة إدارات عامة أخرى تستضيفها الولاية حاليا مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل إضافة حقيقية للولاية خاصة في الجوانب الأمنية والخدمية.

وتناول في حديثه إشادة السيد مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف بشرطة الولاية وما حققته هذه الإشادة من رفع الروح المعنوية للقوة وخلق الدافع لبذل المزيد من الجهود وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقدم العميد شرطة عماد صلاح الدين مدير مرور الولاية نبذة تعريفية عن المبنى المكون من أربعة طوابق والجهود المتعاقبة التي بذلت من رئاسة قوات الشرطة وحكومة الولاية وشرطة الولاية حتى يكتمل ويرى النور ليصبح مقرا مؤقتا لعمل الإدارة العامة للمرور.

سونا