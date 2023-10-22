رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الدفاع

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، اليوم بمدينة بورتسودان، وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى البلاد في أعقاب العدوان الغاشم والإنتهاكات والجرائم التي إرتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين الأبرياء، والأعيان المدنية، بجانب سير العمليات العسكرية للقضاء على المليشيا الإرهابية المتمردة وحسمها، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وعبر رئيس المجلس عن تقديره البالغ للدور الفاعل والكبير الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لحسم التمرد والقضاء عليه والحفاظ على البلاد ووحدتها و أمنها. سونا

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