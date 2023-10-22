حقق مقطع فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان أعلى نسبة مشاهدات وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عريس سوداني وهو يرقص مع أصدقائه الذين شاركوه الاحتفال بفرحه. وقدم العريس رفقة أصدقائه فواصل من الرقص على أنغام أغاني “الزنق والكتم” الشهيرة في السودان, وتفاعل المتابعون مع رقصاته, وكتب أحدهم (عريس مارق مروق جد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يقدم فواصل من الرقص على أنغام “الزنق والكتم” ومتابعون: (عريس مارق مروق جد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.