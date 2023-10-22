شاهد بالصورة والفيديو.. أحدث ظهور لكوبري “المنشية” بالعاصمة الخرطوم وسط الغيوم.. والتصوير ينفي شائعة هدمه وتكسره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع تم تصويره من على كوبري “المنشية” أحد الجسور الهامة بالعاصمة الخرطوم. ونفى المقطع الذي تم تصويره وسط الغيوم الشائعات التي كانت تتحدث عن تكسير وهدم الكوبري خلال القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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