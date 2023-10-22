شاهد بالفيديو.. مطربون سودانيون يضربون الدفوف ويرقصون احتفالاً بزواج زميلهم بالقاهرة

احتفل عدد من الطربين السودانيين الشباب بفرح أحد زملائهم خلال حفل زواجه الذي أقامه بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شارك المطربين الشباب وعلى رأسهم الفنان عثمان بشة والفنانة إيلاف عبد العزيز زميلهم الفنان محمد عادل الشهير بالجانتو الأفراح. وتغنى المطربين بأجمل الأغاني السودانية أبرزها (بكرة الهم يفوتنا) قاموا قاموا بضرب الدفوف مع الفرقة المصرية التي شاركت في الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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