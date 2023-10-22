حظي خبر زواج الشاب سوداني “عزيز” من كفيلته السعودية الحسناء “أمل” باهتمام غير مسبوق على مواقع التواصل السودانية والعربية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر كل جديد بخصوص العروسين اللذان حققا شهرة واسعة. ووفقاً لما نشرته المواقع حديثاً فقد ظهر الزوجين وهما يقضيان إجازة شهر العسل أمام إحدى البحيرات ويلتقطان صور ومقاطع فيديو من أمام البحيرة التي لم يكشف المتابعون عن مكانها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشاب السوداني وكفيلته السعودية الحسناء التي تزوجها يحتفلان يشاركان الجمهور بمقطع من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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