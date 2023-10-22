تربية نهر النيل تعلن بداية التسجيل لتلاميذ الصف الأول الابتدائي

أعلنت الأستاذة سامية العبيد علي بشير ، مدير إدارة تعليم البنات بولاية نهر النيل عن بداية تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن المدرس (ست سنوات) للقبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤م). وأهابت بجميع الأسر على مستوى الريف والمدن بمحليات الولاية المختلفة للإسراع في التسجيل في أقرب مدرسة وذلك اعتباراً من تأريخ هذا الإعلان حتى يتسنى للقائمين على أمر التعليم وضع الترتيبات اللازمة لتوفير المعينات التعليمية وفقاً لنتائج ومؤشرات التسجيل. سونا

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