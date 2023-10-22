والي القضارف يوجه بتكملة النواقص بمركز عبدالكريم عبوده لأمراض النساء

وجه والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بتكملة النواق بمركز عبدالكريم عبودة بحى ابايو ببلدية القضارف توطئة لافتتاحه كمركز لعلاج امراض النساء والتوليد خلال فترة اسبوع. جاء ذلك لدى اجتماعه مع المدير العام لوزارة الصحة الاستاذ عبدالناصر حسن على ونائب المدير التنفيذي للبلدية الاستاذ صديق خالد دفع الله ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحى بالولاية د/ محمد صلاح واسرة المركز وبحث الاجتماع الترتيبات المتعلقة بتكملة المركز من حيث المعدات والكوادر العاملة والاجهزة الطبية. واشاد الوالي المكلف بجهود اسرة مركز عبدالكريم عبودة التى بذلتها في تشييد المركز الذى سيسهم بصورة فاعلة في تخفيف الضغط على مستشفى القضارف التعليمي واستيعاب الحالات المحولة من المراكز الصحية بالمناطق المجاورة لحاضرة الولاية مشيرا الى ان حكومة الولاية تسعى لتوسيع دائرة الخدمات الطبية لتشمل كافة التخصصات والاقسام بمستشفيات الولاية ومراكزها العلاجية التخصصية. سونا

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