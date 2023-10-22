حلفا: حملات أمنية مكثفة وضبط كميات من العملات السودانية المسروقة

تشهد محلية حلفا بالولاية الشمالية حملة أمنية مكثفة بواسطة القوات النظامية المشتركة بكل مكوناتها لمواجهة التحديات الراهنة تحت إشراف ميداني من لجنة أمن محلية حلفا.

وشهدت المحلية، خلال الحملة، إزالة تظليل كافة أنواع المركبات، إلى جانب التفتيش وضبط ملكية المركبات وشهادات البحث، وإنتشار القوات المشتركه في مداخل ومخارج المدينه وإرتكازات في الشوارع الرئيسة بالسوق العمومي ومدينة حلفا.

وفي تصريح لـ(سونا)، أكد المدير التنفيذي لمحلية حلفا عبد المجيد شاهين ومدير أمن المحلية أن الحملة تجئ في مواجهة التحديات وفرض وبسط الجوانب الأمنية، خاصة وأن حلفا شهدت تدفق الوافدين من ويلات الحرب إلى جانب حركة العابرين مما يستدعي قيام حملات مستمرة لضبط المخالفات وإحكام الرقابة وإزالة الظواهر السالبة، خاصة في الأسواق ومدن المحلية بشكل عام.

وأكد أن لجنة أمن المحلية تعمل في تنسيق وتناغم تام ضمن خطة تستهدف تحقيق وبسط الأمن وإزالة المخالفات في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد.

من جانبه، كشف مدير شرطة محلية حلفا العميد يسن أحمد إبراهيم، أن الحملة المنعية المشتركة لمحاربة الظواهر السالبة (جيش، شرطة، المخابرات) استهدفت سوق حلفا والأماكن المشبوهة ومحاربة الظواهر السالبة في المدينة لأن حلفا عندها خصوصية، لا سيما بعد ظهور إفرازات الحرب أصبح هناك ضغط نتيجة قدوم الوافدين من الخرطوم والذين هم في حاجة إلى مصدر رزق الأمر الذي أدى إلى تكدس السوق مما حتم ضرورة تنظيم حركة السوق.

وأضاف أن لدينا خطة لرصد ومتابعة وقبض معتادي الإجرام، منادياً بضرورة رفع الحس الأمني وسط المجتمع لدوره الكبير في مد الشرطة بالمعلومات في إطار الأمن مسؤولية الجميع.

وتشير سونا أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المواتر و(التكاتك) والمركبات غير المرخصة وعدد من معتادي الإجرام وكميات من مختلف أنواع المخدرات إلى جانب ضبط مبالغ مقدرة من العملات السودانية المسروقة بحوزة إحدى المتهمات داخل مركبه سفرية قادمة من دنقلا عند مدخل المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الضبطيات.

وأكد مدير شرطة محلية حلفا أن الحملات المشتركة ستتواصل في إطار خطة وجهود شرطة محلية وادي حلفا لبسط الأمن والإستقرار بدائرة الإختصاص من خلال إنفاذها للخطط التأمينية والمنعية والكشفية بجانب تنسيقها المحكم مع لجنة أمن المحلية والأجهزة الأمنية الأخرى التي تعمل جميعاً لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

نسأل الله الأمن والأمان والإستقرار للسودان وأن ينصر القوات المسلحة وأن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى والمصابين.

سونا