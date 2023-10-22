مكافحة التهريب نهرالنيل تتمكن من ضبط 3 بكاسي تحمل ادوية ومعدات طبية مهربة

تمكن أحد الأطواف النشطة لمكافحة التهريب نهرالنيل من ضبط عربة تندرا و3 بكاسي محملة بكميات من الأدوية والمعدات الطبية المهربة والغير مستوفية للإشتراطات الصحية والقانونية. وقال العميد شرطة / آدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب بنهرالنيل إن هذه الضبطية تستحق الإشادة لأنها تشكل حماية للمواطنين من مخاطر هذه المنتجات مجهولة المصدر. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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