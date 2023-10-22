الكرة الإنجليزية تنعى تشارلتون: أسطورة حقيقية ساهمت في الفوز بكاس العالم

نعت كرة القدم الإنجليزية السير بوبي تشارلتون، الذي توفي أمس السبت عن عمر يناهز 86 عاما.

ويعد تشارلتون أحد أساطير الكرة الإنجليزية، حيث كان عنصرا أساسيا في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966، كما حقق نجاحا كبيرا مع ناديه مانشستر يونايتد، الذي أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للأندية عام 1968 معه.

وتم تشخيص إصابة تشارلتون بالخرف وتم الإعلان عن حالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد يومين من وفاة زميله في فريق يونايتد ومنتخب إنجلترا نوبي ستايلز بعد صراع مع المرض.

ورثى الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على منصة إكس (تويتر سابقا)، تشارلتون، حيث كتب “أسطورة حقيقية في لعبتنا. لن ننساك أبدا يا سيد بوبي”.

ونعى الأمير ويليام، رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، تشارلتون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز “السير بوبي تشارلتون. بطل الدوري الإنجليزي. بطل أوروبا. بطل العالم. انسان محترم. أسطورة حقيقية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.

وتحدث جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشارلتون قائلا “إنه أحد أشهر لاعبينا، تأثير السير بوبي تشارلتون على فوزنا الوحيد بكأس العالم موجود ليراه الجميع. عالم كرة القدم سيتحد في حزنه لفقدان أسطورة بلا منازع”.

أما واين روني، الذي خطف صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد من تشارلتون، فأعرب عن صدمته لرحيل الأسطورة الإنجليزي.

وقال روني، الذي يتولى حاليا تدريب برمنجهام سيتي “كان بوبي رائعا معي دائما، تناقشنا كثيرا حول كرة القدم والحياة. إنه مصدر إلهام كبير ليس بالنسبة لي فحسب، بل للعديد من اللاعبين الذين لعبوا لمانشستر يونايتد”.

في المقابل، صرح هاري كين، الهداف التاريخي الحالي لمنتخب إنجلترا لشبكة (سكاي سبورتس) “إنه يوم حزين لكرة القدم الإنجليزية بالتأكيد. أرسل حبي وعزائي لأصدقائه وعائلته”.

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