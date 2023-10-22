قام اللواء ركن نصر الدين عبدالفتاح قائد سلاح المدرعات بالخرطوم بتفقد القوات المرابطة في الخطوط الدفاعية صوناً لتراب الوطن. وقال قائد المدرعات بأن الشعب السوداني صبر على هذه المحنة، ونعده ونبشره بالنصر القريب إن شاءالله. واحتفل الجنود مع قائدهم في مشهد مهيب بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم ” قول للنعامة انتهت الإقامة”. شاهد الفيديو لقائد المدرعات السوداني: المصدر – “النيلين“

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو قائد المدرعات السودانية يتفقد الخطوط الدفاعية والجنود “قول للنعامة انتهت الإقامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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