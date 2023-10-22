طرد مورينيو بعد إشارة استفزازية .. ماذا فعل!

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الايطالي، البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام مونزا، التي انتهت بفوز الذئاب (1-0)، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.

ونجح روما، في خطف انتصار قاتل في الثواني الأخيرة من المباراة بعدما سجل ستيفان الشعراوي، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90).

وذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أنه بعد كسر الشعراوي لجمود المباراة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، حاول لاعبو مونزا الإسراع في تنفيذ رمية تماس بالدقيقة (90+9)، لكن بدلاء روما، لم يمنحوا الفريق الضيف الكرة بسرعة.

وتسببت هذه اللقطة في حالة غضب من جانب مونزا الذي بدأ مسؤولوه في الشكوى من إضاعة الوقت، ليستدير مورينيو نحو مقاعدهم ويفرك في عينيه، وقال : “تحدث.. تحدث.. ابك.. ابك”.

ولفت الموقع إلى أن الحكم قرر على الفور إشهار البطاقة الحمراء في وجه مورينيو، ليتأكد بذلك غيابه عن المباراة المقبلة أمام فريقه السابق إنتر ميلان.

كووورة