أصالة نصري أحيت النجمة السورية أصالة ، حفلا في مهرجان الفصحى بالرياض. وارتدت أصالة فستانا بسيطا فضفاضا باللون الأسود، ربما ذلك حدادا على شهداء فلسطين، وتركت شعرها منسدلا مموجا. وكان الفستان بتصميم العباءة السوداء وذلك للحداد علي شهداء فلسطين واعتمدت أصالة مكياج هادئ كأنها طبيعية دون مبالغة. وانهالت التعليقات علي الصور وعن ظهور أصالة بالعباءة ، حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين لها وكان تصميم العباءة بسيط جدا. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر بالعباءة السوداء معلنة الحداد.. شاهد إطلالة أصالة نصري في حفلها الأخير بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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