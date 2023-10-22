التجاني سيسي: الحل يكمن في إنهاء الحرب عبر حوار وبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية

قال التجاني سيسي رئيس قوى الحراك الوطني بأن حل الأزمة الحالية في السودان يكمن في إنهاء الحرب عبر حوار وبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية. الجزيرة – السودان

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