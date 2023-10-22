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التجاني سيسي: الحل يكمن في إنهاء الحرب عبر حوار وبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال التجاني سيسي رئيس قوى الحراك الوطني بأن حل الأزمة الحالية في السودان يكمن في إنهاء الحرب عبر حوار وبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية.

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الجزيرة – السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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