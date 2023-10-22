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وزير المعادن محمد بشير أبو نمو: مكاسب كبيرة للدولة من قطاع التعدين مهما كثرت الخلافات

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو بأن مكاسب كبيرة للدولة من قطاع التعدين مهما كثرت الخلافات حوله.

وأن أموال المسؤولية المجتمعية يتم توريدها مباشرة في حساب المحليات ليتم التصرف فيها حسب الحوجة.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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