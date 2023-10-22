وزير المعادن محمد بشير أبو نمو: مكاسب كبيرة للدولة من قطاع التعدين مهما كثرت الخلافات

قال وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو بأن مكاسب كبيرة للدولة من قطاع التعدين مهما كثرت الخلافات حوله. وأن أموال المسؤولية المجتمعية يتم توريدها مباشرة في حساب المحليات ليتم التصرف فيها حسب الحوجة. الجزيرة – السودان

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