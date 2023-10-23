والي القضارف يبحث مع وفد جامعة القضارف البيئة الجامعية

التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه ظهر أمس وفد جامعة القضارف الذي ضم المهندس احمد ابشر حسن رئيس الجامعة رئيس لجنة الاسناد الشعبي للجامعة ود/ ايدام محمد على وكيل الجامعة وعدد من عمداء الكليات بالجامعة . وبحث اللقاء عددا من المقترحات التي قدمها وفد الجامعة لتهيئة البيئة الجامعية بجامعة القضارف والتي بدأت الدراسة بكلية الدراسات العليا بها اليوم وستفتح بقية الكليات في الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل . واكد الوالي المكلف استعداد حكومة الولاية لتقديم كل مامن شأنه ان يعين في دعم الجامعة حتى تضطلع بادوارها في نشر التعليم والنهوض بالولاية في مختلف المجالات ممتدحا الادوار الكبيرة لابناء القضارف في تأسيس الجامعة ودعم مسيرتها التعليمية الناجحة. سونا

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