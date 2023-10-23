ورشة تدريبية للإدارة الأهلية حول فض النزاعات بالدلنج

نظم مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الدلنج اليوم الورشة التدريبية لقيادات الإدارة الأهلية والمجتمع على آليات كيفية فض النزاعات بمشاركة فاعلة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع والمرأة . ولدى كلمته في الجلسة الافتتاحية أكد البروفسير محمد دفع الله مدير جامعة الدلنج ان الإدارة الأهلية هي صمام الأمان للمجتمع وتساهم في حل الخصومات بالحكمة بالاعراف والتقاليد وتعمل على ضبط الأمن والتحلي بروح الفريق الواحد وصولا إلى حل سلمي يرضي كافة الأطراف.بجانب تحقيق التماسك المجتمعي والسلام. وأضاف أن الإدارة الأهلية يعول عليها كثيرا في جنوب كردفان لتحقيق السلام وتجاوز مرارات الحرب والفتن وصولا بالمجتمع إلى براحات الأمن والاستقرار . ودعا البروف رجالات الإدارة الاهلية إلى لعب دور محوري في التحول الحقيقي لأنسان جنوب كردفان نحو مجتمع واعي ومدرك لقضاياه بعيدا عن الجهوية والقبيلة والحزبية . فيما اشار الدكتور آدم حسن تاكولا مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الدلنج أشار إلى أهمية هذه الورشة التدريبية في رفع بناء قدرات رجالات الإدارة الاهلية نحو فض النزاعات وتحقيق السلام المجتمعي بالحكمة والمعرفة . وقال ان ولاية جنوب كردفان تعاني من ويلات الحرب مما يتطلب الحكمة في معالجة الوضع الراهن لوصول إلى سلام مستدام ،مؤكدا دعم الإدارة الأهلية بالاثاث والمعدات اللازمة بمحلية الدلنج الكبرى. من جانبه أشاد الاستاذ عبدالرحمن عبد الغني جوهر ممثل المدير التنفيذي محلية الدلنج بأهمية الورشة التي استهدفت شريحة مهمة يمكن أن تحدث حراكا مجتمعىا يسهم في تحقيق التعايش السلمي وسلام مستدام. داعيا الإدارة الأهلية إلى بذل مزيد من الجهود لحل المشكلات التى تعترض انسان جنوب كردفان بما يحقق السلام والامن والاستقرار . وقال ان الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتناقش فيها أوراق عمل حول فض النزاعات. سونا

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