ضبط ثلاجات ومكيفات وإسبيرات سيارات ومواد وأجهزة كهربائية بمروي قادمة من الخرطوم

تمكنت مباحث شرطة محلية مروي من ضبطيات لمسروقات قادمة من ولاية الخرطوم بإحدي الإرتكازات بمروي ، والتي إشتملت علي عملات أجنبية لدولارات أمريكية بلغت (21.000 ) دولار وعملات سعودية ووطنية مخبأه داخل الإطار الإسبير لعربة توسان بعد الإشتباه من أحد أفراد المباحث بجانب ضبطية لثلاجات ومكيفات وإسبيرات سيارات ومواد وأجهزة كهربائية. وأشادت لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة الأمن الأستاذة سمية حسين لدي وقوفها على المضبوطات، بالجهود المقدرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والقوات النظامية الأخرى في بسط الأمن والإستقرار. وأكد مدير شرطة المحلية العميد عماد الدين هاشم في تصريحات (لسونا) أن الضبطية تمت بفضل التناغم والتنسيق المحكم بين الشرطة والأجهزة النظامية الأخري بإشراف مباشر من مدير الشرطة الولاية وقائد الفرقة (19) مشاة مروي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وحيا مدير شرطة محلية مروي مجهودات إدارة وأفراد المباحث والأجهزة النظامية الأخري مؤكدا’ أن الشرطة ستظل عين ساهرة لحفظ أمن وإستقرار المواطنين. ودعا الى ضرورة رفع الحس الأمني والإبلاغ عن الظواهر السالبة بالمجتمع. سونا

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