إجتماع لناقشة مقترح دعم تأهيل وتشغيل المستشفيات الرئيسية بالولايات

أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم في تصريح صحفي عقب إجتماع متابعة ومناقشة مقترح تأهيل وتشغيل المستشفيات الرئيسية بالولايات والمراكز التخصصية بالولايات أثناء فترة الطوارئ، ضرورة حاكمية وزارة الصحة الإتحادية على الصحة في ولايات السودان المختلفة في اثناء حالة الطوارئ.

ولفت الى عقد اول إجتماع له اليوم الأحد بمكتبه بالحجر الصحي والمشاركة اسفيرا لبعض الحضور، بخصوص متابعة ومناقشة مقترح تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز التخصصية بالولايات أثناء فترة الطوارئ.

وأكد الوزير على ضرورة تطوير المستشفيات بالولايات والتأمين على أن الصحة شأن قومي فلابد من تقوية التنسيق ليتلقى المواطن الخدمة التشخيصية والعلاجية المتخصصة سعيا لتوطين الخدمات.

وأضاف ان من أهم المخرجات التأمين على تخصيص موارد مالية للمستشفيات الرئيسية بالولايات للتأهيل والتطوير والتدريب ولترفيع الخدمات وتحسينها وتقديم الاسناد لها ولسندها في تسييرها، كما امن على ولاية الصحة .

واشار الوزير إلى، هناك جهات كثيرة ذات صلة بتطوير وتقديم الخدمة الطبية منها التأمين الصحي بالإضافة إلى التنسيق مع الولايات، مشيرا إلى دعم وزارة الصحة الإتحادية للمستشفيات ودعم قسم الطوارئ، والتركيز عليها، وتجهيز المعامل وأجهزة الأشعة .

ولفت الوزير إلى أهمية وضع رؤية كلية مع التطبيق الجزئي،بالاضافة وضع خطة للتنفيذ ابتداء من الاول من نوفبر، تشمل عدة محاور منها محور الأجهزة والمعدات ،والتشغيل.

ونادى بوضع تصور لتشغيل المستشفيات بالتنسيق مع الشركاء، موضحا أن المشروع يستهدف المستشفى الرئيسي في كل ولاية، مع بعض الخصوصية لمستشفيات الاطفال والنساء والتوليد ، بالإضافة إلى مستشفيات المحليات، لتخفيف العبء على المستشفيات الرئيسية، مؤكد على العمل على توسيع الخدمات بالولايات ،مشيرا إلى أن المشروع يستهدف 18 ولاية ،

ووجه الوزير بإعداد تقييم للمستشفيات ، والعمل على استبقاء الكوادر بالولايات ضمن المشروع ، مشيرا الى ضرورة التنسيق مع التأمين الصحي .