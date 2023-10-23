أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على مبالغ مالية وأجنبية بحوزة شخصين احدها يحمل جنسية أجنبية في واقعة النقد الأجنبي. واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت في ضبط شخصين أحدهما يحمل الجنسية الأجنبية، وبحوزتهما مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”. كما تم ضبط شخصين “أحدهما يحمل جنسية أجنبية” حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر أحدهما أجنبي الجنسية.. قرار مهم بشأن المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.