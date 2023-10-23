مدير شرطة نهر النيل يلتقي بوفد شركة مياس العالمية للتعدين

التقى اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بالدامر اليوم بوفد شركة مياس ساند العالمية الذي ضم مدير عام الشركة ومديرها القطري (أسترالي الجنسية). وبحث اللقاء إمكانية استئناف الشركة لأنشطتها التعدينية في ظل الظروف الأمنية المستقرة التي تنعم بها ولاية نهر النيل نتيجة الإنتشار الواسع للقوات الأمنية. واستمع مدير شرطة الولاية إلى نبذة تعريفية عن الشركة التي قامت على شراكة بين حكومة السودان وشركة كندية قبل أن تتخلى الشركة الكندية عن حصتها لصالح شركة أسترالية. وأكد مدير الشرطة بالولاية مقرر لجنة أمن الولاية إستقرار الأوضاع الأمنية في كافة ربوع الولاية وفي مناطق التعدين من خلال الإنتشار الكبير لقوة شرطة الولاية وشرطة تأمين التعدين وبقية القوات الأمنية وعمل تلك القوات المشترك بالتعاون والتنسيق العالي المستوى. الجدير بالذكر ان الشركة تعد من أكبر منتجي الذهب وبإمكانيات تعدينية كبيرة. سونا

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