إكتمال الإستعدادات لعقد ورشة عمل تعظيم وتطوير الإيرادات بالجزيرة بالأربعاء

أكملت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة كافة الإستعدادات بالوزارة لإنطلاقة أعمال ورشة تعظيم وتطوير الإيرادات يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري بقصر الضيافة بمدني وتستمر ليوم واحد تستهدف جميع المعنيين بالشأن المالي والإقتصادي. وأعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة المكلف في تصريح ل(سونا) إن الورشة تأتي في ظرف مختلف قبل مناقشة موازنة العام 2024م لتكون موازنة تتناسب والمتغيرات ومواكبة متطلبات المرحلة. واشار إلى أن الورشة ستناقش أوراق عمل في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والمالية والمحاسبية وجدد إلتزام وزارته بكافة مخرجات الورشة وتنزيلها لأرض الواقع. سونا

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