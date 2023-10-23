ريال مدريد يرد على إمكانية رحيل مودريتش للسعودية

علق خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي لريال مدريد، على أنباء انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، إلى الدوري السعودي.وذكرت تقارير بأن مودريتش غاضب من وضعه الحالي في ريال مدريد، وجلوسه كثيرا على مقاعد البدلاء، ويبحث عن الرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل.وقال أنخيل سانشيز، في تصريحات لصحيفة “الرياضية السعودية”:

“لا توجد مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي الدوري السعودي لضم لوكا في يناير/كانون الثاني المقبل، وليس لدينا تفكير من الأساس في رحيله عن الفريق خلال الوقت الحالي”.وخاض لوكا مودريتش مع ريال مدريد 10 مباريات خلال الموسم الحالي، بواقع 8 مشاركات في الليجا ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، وسبق أن ارتبط النجم الكرواتي أيضا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الشتاء.

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