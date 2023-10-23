الوداد يضع قدماً بنصف نهائي الدوري الأفريقي بعد الفوز على انيمبا

وضع الوداد المغربي قدما في نصف نهائي الدوري الأفريقي، بالانتصار على إنييمبا النيجيري في عقر داره بنتيجة (1-0)، يوم الأحد، في ذهاب ربع النهائي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، يحيى جبران في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ليسهل مهمة فريقه في مباراة الإياب بالمغرب يوم الأربعاء المقبل.

بدأ الوداد المباراة ضاغطا عكس التوقعات، وكان الطرف الأكثر سيطرة، ولاحت للاعبيه العديد من الفرص لتسجيل الأهداف، لكنهم فشلوا في ترجمتها بالشكل الصحيح.وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة، حصل الوداد على ركلة جزاء، بعد عرقلة أيوب العملود، لينبري لها يحيى جبران، ويسددها في الشباك بنجاح.

وشهد الشوط الثاني تحسنا في أداء إنييمبا، ليهدد مرمى الفريق البيضاوي ببعض الفرص الخطيرة، لكنه فشل في معادلة النتيجة.

وفي الوقت بدلا من الضائع نال لاعب إنييما ألاليبو سومياري بطاقة حمراء مباشرة، بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك إثر عرقلته المنفرد منتصر الهتيمي.

كووورة