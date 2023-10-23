بالصور.. حملة مشتركة لشرطة ولاية سنار تستهدف تأمين حدود الولاية مع ولايتي الجزيرة والنيل الابيض

ولاية سنار نظمت شرطة ولاية سنار حملة مشتركة ضمت الاجهزة الامنية بالولاية وادارات شرطة الولاية المتخصصة بهدف تنشيط وتأمين حدود الولاية المشتركة مع ولايتى الجزيرة و النيل الأبيض من الناحية الشمالية و الغربية وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة قوامها عربات بكامل عتادها ، وتأتي الحملة المشتركة تنفيذا للخطة التي وضعتها شرطة المحلية فى تأمين و مراقبة حدود الولاية و محاربة الظواهر السالبة اضافة لعمليات النهب و السرقات ، اضافة لخطة تأمين ونجاح الموسم الزراعى وعلي ذات الصعيد نفذت مباحث شرطة المحلية حملة ليلية في اطار خطة عملها المنعية والخاصة بمحاربة ومكافحة النهب والسرقة داخل مدينة سنار والتي اسفرت عن ضبط عدد(7) مواتر غير مقننه اضافة الي عدد(3) ركشات وعربة صالون وعربة بوكس تم القبض علي عدد من المتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد(68/100) من القانون الجنائي. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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