المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل تضبط أدوية ومستلزمات طبية مهربة

تمكن تيم الميدان بالمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من تتبع معلومات قادته ألى وضع يده على عربة دفار بمدخل كوبري ام الطيور يحمل 3 طرود من الأدوية المهربة غير المسجلة قانونيا. كما قام التيم بالقبض على متهمان إثنان وبالتحري معهما وتفتيش منزل بحي المطار تم ضبط كميات من المستلزمات الطبية مخدر عمليات وسيور غسيل كلى وفونتاليم وحقن تثبيت حمل وقطرة عيون جميعها مهربة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري إستكمال التحريات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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